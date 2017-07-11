Под колесами поезда погибла пожилая женщина

LETA |





Foto: stock.xchng В минувший понедельник, в Земгале под колесами поезда погибла 75-летняя женщина, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня. Женщина получила крайне серьезные травмы и в момент прибытия медиков была уже мертва. Начато следствие.

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