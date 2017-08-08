Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконное культивирование наркосодержащих растений на территории Печорского района. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

По версии следствия, подозреваемыми были специально обустроены несколько участков, расположенных вдали от территорий, которые могли посещать местные жители, в том числе в пограничной зоне. Для посещения участков и последующего сбора урожая злоумышленники приобрели автомобиль, оборудованный для движения по пересеченной местности и бездорожью. Уход за посевами осуществлялся постоянно, производилось удобрение почвы, опрыскивание запрещенных к возделыванию растений, их прополка.

Фигуранты были задержаны при сборе части урожая. В используемом ими транспортном средстве, а также внутри картонных коробок, находившихся рядом с местом произрастания, обнаружены части наркосодержащих растений конопли общей массой более 15 килограммов в сыром виде. По месту проживания подозреваемых изъято более полукилограмма готовой для потребления марихуаны.

С участков произрастания изъято более 900 наркосодержащих растений общей массой более 200 килограммов. По приблизительным подсчетам, из указанной массы могло быть изготовлено около 40 килограммов марихуаны.

Задержанные не являются жителями Псковской области. Один из них — гражданин Латвии, находящийся на территории России незаконно. Получаемое в результате культивирования и дальнейшей переработки наркотическое средство планировалось сбывать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.