Под Рождество пропала 88-летняя пенсионерка: полиция просит помочь в поисках

Foto: Policija Видземское региональное управление полиции разыскивает Лайму Ракевич (1928 г.р.), которую в последний раз видели 24 декабря в Смилтене, в доме номер 7 по ул. Даугавас. Информацию просьба сообщать по телефону 110 (круглосуточно).

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