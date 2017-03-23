В среду, 22 марта, Пожарно-спасательная служба получила вызов в Ниграндскую волость, где было констатировано возгорание в жилом двухэтажном доме. Прибыв на место, пожарные увидели, что горит крыша здания — огнем было объято уже 200 квадратных метров. Также пожар распространился на перекрытие между этажами — там горело 70 кв. м.

До приезда пожарной бригады на оказание помощи жильцам было направлено 19 яунсаргов, которые выносили из горящего дома вещи. В результате медики констатировали, что 15 из молодых людей пострадали в результате пожара.

Как сообщает LETA, локализовать возгорание удалось лишь после 10-часовой борьбы с огнем.