До приезда пожарной бригады на оказание помощи жильцам было направлено 19 яунсаргов, которые выносили из горящего дома вещи. В результате медики констатировали, что 15 из молодых людей пострадали в результате пожара.

Как сообщает LETA, локализовать возгорание удалось лишь после 10-часовой борьбы с огнем.