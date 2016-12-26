В Эстонии недалеко от Таллина в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Латвии, сообщает эстонский Департамент полиции и пограничной службы.

Трагический инцидент произошел в ночь на 26 декабря на восьмом километре дороги Таллин — Саку — Лаагри. Информация о ДТП была получена Эстонским кризисном центром в 0.25 ночи.

Согласно первоначальной информации, автомобиль Volkswagen с латвийскими номерами двигался из Таллина в сторону Саку, но по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии от травм на месте происшествия погибла 31-летняя пассажирка автомобиля, гражданка Латвии. При этом небольшая сосна от удара автомобиля сломалась и упала.

По прибытии служителей правопорядка на месте происшествия находился мужчина с признаками опьянения, который не нуждался в медицинской помощи. Очевидно, речь шла о гражданине Латвии, но для дальнейших процессуальных действий и установления личности мужчину доставили в отделение полиции.

Полевой командир Ляэне-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Райко Кийк сказал, что обстоятельства ДТП выясняются, из-за чего многие вопросы на данный момент остаются без ответов, уточняет эстонский DELFI.

"На месте происшествия работают эксперты, чтобы выяснить, что привело к трагическому ДТП. Сейчас проверяется и то, кто был за рулем машины и был ли водитель трезв в момент ДТП", — добавил Кийк.

Дорожное покрытие на месте происшествия было сухое, и максимально разрешенная скорость на отрезке дороги составляла 90 км/ч.