Под Вецумниеки перевернулся автомобиль: пострадали две девушки

Foto: F64 В ночь на 31 марта в Тауркалне (волость Валлес) с проезжей части съехал и перевернулся автомобиль Audi A6, которым управляла девушка 1998 г.р. Как отмечают в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции, в ДТП пострадала водитель, а также пассажирка 1996 г.р. С места происшествия обеих доставили в Елгавскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

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