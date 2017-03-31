Как отмечают в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции, в ДТП пострадала водитель, а также пассажирка 1996 г.р. С места происшествия обеих доставили в Елгавскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Под Вецумниеки перевернулся автомобиль: пострадали две девушки(2)
Foto: F64
В ночь на 31 марта в Тауркалне (волость Валлес) с проезжей части съехал и перевернулся автомобиль Audi A6, которым управляла девушка 1998 г.р.
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