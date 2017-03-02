Подозреваемый в участии в конфликте в Восточной Украине мужчина находится на свободе, но Полиция безопасности (ПБ) запретила ему выезд из Латвии.

В августе 2016 года ПБ сообщила, что начала еще один уголовный процесс о противоправном участии в вооруженном конфликте в Восточной Украине. Недавно пророссийский активист Владимир Линдерман заявил, что, по имеющейся в его распоряжении информации, в августе прошлого года ПБ задержала гражданина Латвии Ивара Келли, чья семья - из Мадоны.

В четверг в ПБ агентству LETA, не называя имени, подтвердили, что в августе прошлого года одно лицо было признано подозреваемым по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте за границей.

Следователь просил суд санкционировать в отношении подозреваемого арест, но суд избрал в качестве меры пресечения полицейский надзор и подписку о невыезде. В интересах следствия более подробную информацию ПБ пока не предоставляет.

По информации "firmas.lv", Келли является президентом "Мотоклуба Игоря Титова". Представитель клуба Юрис Титов сказал агентству LETA, что не видел Келли несколько лет и не слышал о его возможном отъезде в Восточную Украину.

Летом 2016 года ПБ сообщила, что в ее делопроизводстве находятся пять уголовных процессов о противоправном участии в вооруженном конфликте в Восточной Украине. Противоправное участии в вооруженном конфликте за границей инкриминируется в общей сложности девяти лицам.