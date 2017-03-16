Один из задержанных в Литве по делу о похищении и убийстве 25-летней Иевы Страздаускайте — житель Кедайняй Л.Б. (ром на национальности) — ранее уже был судим за убийство, кражи, нападение на гражданина Латвии, ограбления, аварию и нанесение телесных повреждений. Об этом сообщает Delfi.lt.

В первый раз органы правопорядка задержали его в 2006 году, когда ему было всего 15 лет: подросток попался на групповой краже. Добычей преступников стали предметы быта, включая наволочки и хозтовары. Однако в тот раз ему удалось избежать наказания.

Годом позже Л.Б. стал одним из подозреваемых в деле об убийстве и попытке поджога пенсионера. Сначала вся компания признала свою вину в содеянном, однако потом обвиняемые заявили, что признательные показания их них выбили. Из-за нехватки улик судья решил всех оправдать.

Начиная с 2010 года, имя Л.Б. стало появляться в полицейской хронике все чаще. Сначала его судили за распространение нелегальных сигарет. Затем он попал под подозрение по делу о нападении на женщин в Кедайняй. Однако ему снова повезло: тогда осудили его сестру, а также ее мужа, и еще несколько членов семьи. Против Л.Б, снова не хватило улик.

В августе 2010 года Л.Б. вместе с подельниками напал и ограбил гражданина Латвии, который в результате нападения получил травмы. Преступники бросили его в бессознательном состоянии.

Позже Л.Б неоднократно совершал ограбления, за что регулярно получал небольшие сроки. На суде было сказано, что он представляет опасность для общества, регулярно нарушает закон и даже не пытается исправиться.

В 2016 году Л.Б. получил новый срок за то, что в новогоднюю ночь бросил в лицо женщине стакан, причинив ей телесные повреждения. Тогда его приговорили к 1,9 годам лишения свободы, однако исполнение приговора отложили на два года.

Уже находясь под контролем полиции, в январе 2017 года Л.Б. совершил аварию, управляя автомобилем, не имея прав. Однако он снова избежал наказания. И вот 5 марта нынешнего года он с тремя подельниками инсценировал аварию, заставив Иеву Страздаускайте остановиться на дороге, чтобы затем похитить принадлежащий ей Audi A7. Позже девушку до смерти избили, а тело закопали.