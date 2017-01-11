Подробности ДТП с погибшим ребенком: возможно, были проблемы с детским автокреслом

Одной из причин гибели 2-годовалого ребенка в трагической аварии под Айзпуте могло стать неправильное использование детского автокресла. Об этом сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП).

По предварительным данным, автокресло не было закреплено в салоне машины согласно инструкции. Также в КРУП сообщили, что на данный момент еще нет данных о том, кто стал виновником ДТП, унесшем жизнь ребенка. Известно, что после столкновения водитель Ford Transit незамедлительно стала оказывать первую помощь пострадавшему мальчику из второго авто. Затем на место происшествия прибылa бригадa "скорой", однако медикам не удалось вернуть ребенка к жизни, т.к. полученные им травмы оказались слишком серьезными.

Напомним, , 9 января, в 16.20 на 21-м км дороги Скрунда — Айзпуте (волость Каздангас) столкнулись Ford и Peugeot.

Как отмечают в полиции, Ford, которым управляла женщина 1977 г.р., выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot 306, за рулем которого была водитель 1987 г.р. В результате аварии пострадали оба водителя, а также погиб пассажир Peugeot — мальчик 2014 г.р.

Начат уголовный процесс.