Подробности спецоперации полиции на Центральном рынке и Рижском регионе: проведено 140 обысков

По данным Госполиции, обыски на рынке были проведены 4 ноября. В них были задействованы сотрудники Управления криминальной полиции Рижского региона, Спецбатальон полиции, кинологи с собаками, кинологи из Управления таможни Службы госдоходов, а также Рижская муниципальная полиция.
В результате обысков изъята 321 000 сигарет с акцизными марками РФ, Республики Беларусь и без акцизных марок. Также найдено 200 литров нелегального алкоголя, 66 000 евро наличными, драгоценности, приобретенные на средства, полученные в результате незаконной торговли нелегальными товарами, две единицы оружия и другое. Полиция обнаружила у подозреваемых около 2 граммов кокаина и марихуану.
На территории Рижского Центрального рынка по подозрению в незаконном хранении, перемещении и реализации табачных изделий и алкоголя задержали 15 подозреваемых. Большая часть из них оказались членами преступных групп, в которых каждому из участников была отведена определенная роль. Среди задержанных организаторы, поставщики и торговцы.
Также в полиции сообщили, что задержанные ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Часть из них наказывалась в административном порядке, часть — в уголовном порядке.
Следствие продолжается. В полиции сообщают, что в ближайшее время последуют новые задержания.