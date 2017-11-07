Подробности спецоперации полиции на Центральном рынке: проведено 140 обысков

Госполиция представила подробности спецоперации, которая проводилась в минувшую субботу на Рижском Центральном рынке с целью предотвращения торговли нелегальными сигаретами и алкоголем. Всего полиция провела 140 обысков и задержала 15 подозреваемых, 10 из которых являются членами преступных групп. В настоящее время семеро из них остаются под арестом.

По данным Госполиции, обыски на рынке были проведены 4 ноября. В них были задействованы сотрудники Управления криминальной полиции Рижского региона, Спецбатальон полиции, кинологи с собаками, кинологи из Управления таможни Службы госдоходов, а также Рижская муниципальная полиция.

В результате обысков изъята 321 000 сигарет с акцизными марками РФ, Республики Беларусь и без акцизных марок. Также найдено 200 литров нелегального алкоголя, 66 000 евро наличными, драгоценности, приобретенные на средства, полученные в результате незаконной торговли нелегальными товарами, две единицы оружия и другое. Полиция обнаружила у подозреваемых около 2 граммов кокаина и марихуану.

На территории Рижского Центрального рынка по подозрению в незаконном хранении, перемещении и реализации табачных изделий и алкоголя задержали 15 подозреваемых. Большая часть из них оказались членами преступных групп, в которых каждому из участников была отведена определенная роль. Среди задержанных организаторы, поставщики и торговцы.

Также в полиции сообщили, что задержанные ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. Часть из них наказывалась в административном порядке, часть — в уголовном порядке.



Следствие продолжается. В полиции сообщают, что в ближайшее время последуют новые задержания.

Foto: Policija

Foto: Policija

Foto: Policija