В субботу, 15 апреля, сотрудники Рижской муниципальной полиции выехали на вызов: работники одного из игровых залов в Пурвциемсе заметили подростка, который показали документы явно другого человека.

Прибыв на место полицейские подошли к молодому человеку, который стоял у стойки, и попросили показать документы и сообщить информацию о себе. Подросток показали ID-карту, назвал персональный код и задекларированное местожительство, а на фотографии, пояснил он, не получился. Дополнительные вопросы заставили подростка признаться, что ID-карту некого 19-летнего молодого человека он купил, а самому — только 16 лет.

Муниципальные полицейские увидели еще двух молодых людей, которые заметив сотрудников правоохранительных органов попытались удрать.

Догнали их уже на остановке общественного транспорта. Один показал паспорт 20-летнего молодого человека, но не смог ответить на вопросы полиции. Оказалось, что он также пользуется документом другого человека, а на деле задержанному только 15 лет.

Он признался, что неоднократно пользовался чужим паспортом, чтобы попасть в развлекательное заведение, куда несовершеннолетних не пускают.