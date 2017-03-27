Вечером 26 марта сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции получили вызов на бульвар Зигфрида Анны Мейеровица, где прохожие пожаловались на курящую молодежь. Полицейские отправились проверить территорию, но никого к тому моменту не застали. Однако в это время к машине РМП подошли подростки и стали что-то писать пальцами на пыльной поверхности микроавтобуса.

За действиями парней следили камеры видеонаблюдения РМП. Оказалось, что один подросток написал: "Dievs svēti Latviju", а второй — непристойность на русском языке. Когда парень уже дописывал свое послание, к нему подошел полицейский. Внезапно подросток бросился бежать в сторону Бастионной горки, попутно проделывая элементы паркура, но во время очередного прыжка не смог удержаться и упал, поэтому сразу же был задержан.

Как отмечают в РМП, он долго отказывался отвечать на вопросы стражей порядка и не желал предоставлять им свои личные данные. Затем хулиган все-таки сознался, что ему 16 лет и признал свою вину. По факту начат административный процесс, о происшествии проинформирована мама подростка.