Семья из Резекне, где в результате пожара погибла 12-летняя девочка, находилась в поле зрения социальной службы, но жила довольно хорошо, сказал представитель Резекненской социальной службы Гунар Арбиданс.

В поле зрения социальной службы семья попала после того, как из учебного учреждения, где училась девочка, пришло письмо, в котором сообщалось о скандалах в доме.

За семьей некоторое время усиленно наблюдали, беседовали с отцом девочки, мать жила отдельно, семье также предлагали помощь — дополнительный уход, консультации специалистов, помощь социальных работников. Отец от этой помощи категорически отказался, несмотря на проблемы со здоровьем.

Отец девочки хоть и находится в пенсионном возрасте, до сих пор работал. В социальной службе рассказали, что в доме всегда был порядок, семья жила довольно хорошо, девочка умела вести хозяйство, отзывы окружающих о семье также были положительными. У девочки была неплохая успеваемость в школе.

Мать девочки жила отдельно и в воспитании ребенка участия не принимала. Она не платила алименты, их семья получала от Государственного гарантийного фонда средств на содержание. Мать была замечена в употреблении алкоголя, но прав опеки ее не лишили.

Когда отец болел, за девочкой присматривал ее взрослый сводный брат, который жил отдельно. Это не первый случай, когда отец попал в больницу.

Чтобы подобные трагедии не повторялись, глава Резекненской социальной службы призывает семьи, в которых есть подобные проблемы, сообщать о них должностным лицам и не отказываться от предлагаемой помощи. Быть бдительными и сообщать о возможных проблемах в социальную службу просят и окружающих людей.

Как сообщалось, 10 января в 2.30 ночи в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов на ул. Виляну в Резекне. Прибыв на место происшествия, они констатировали, что в одноэтажном деревянном доме открытым огнем горит квартира площадью 30 кв. м. В квартире было обнаружено тело ребенка в возрасте около 12 лет. Пожар был ликвидирован около 6 часов утра. Обстоятельства трагедии расследует Госполиция.

В Латгальском региональном управлении полиции сообщили, что по факту гибели ребенка начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Семья, в которой произошло несчастье, до этого не попадала в поле зрения правоохранительных органов.