В ночь на 21 февраля сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции (РМП) при патрулировании улиц города заметили на бульваре Калпака автомобиль BMW, который на высокой скорости ехал в противоположном направлении.

Экипаж полиции принял решение остановить нарушителя, однако тот, игнорируя предупреждения и погоню, пытался скрыться. В районе бульвара Бривибас он совершил опасный маневр и проехал несколько перекрестков на красный сигнал светофора, едва не сбив пешехода.

К преследованию лихача подключились еще два экипажа РМП, которые попытались помешать водителю, однако нарушителю удалось вырваться. Правда, почти сразу же водитель BMW потерял управление, задел светофор, после чего врезался в стену многоквартирного дома.

В салоне авто находились двое юношей, не пострадавших в результате ДТП. Их задержали, а затем передали сотрудникам Дорожной полиции. Проверка не выявила в организме водителя и пассажира наличие алкоголя. Однако, как оказалось, у юноши не было прав на управление транспортным средством. Начато следствие.