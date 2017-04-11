По сообщению пресс-центра Рижской муниципальной полиции, 8 апреля сотрудники курземского управления РМП получили информацию о том, что водитель припарковал свой автомобиль Chrysler на газоне. Судя по поведению, автовладелец мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

К моменту приезда полиции машину уже убрали с газона, в скором времени заметили и Chrysler. Однако водитель, заметив приближение полицейского авто с включенными проблесковыми маячками и сиреной, решил скрыться.

В процессе погони нарушитель не справился с управлением и врезался в железобетонную стену. После этого водитель открыл дверь и бросился наутек, но был задержан. Прибывшие на подмогу сотрудники Дорожной полиции констатировали в организме задержанного 2,36 промилле алкоголя. Также у него не оказалось водительских прав.

Начато следствие.