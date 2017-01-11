Пограничники задержали объявленного в розыск гражданина России

Foto: LETA По данным пресс-центра Государтсвенной пограничной службы (ГПС), 10 января на железнодорожном пункте пограничного контроля "Зилупе" был задержан гражданин России 1982 г.р. Как отмечают в ГПС, мужчина ранее был объявлен в розыск и разыскивался правоохранительными органами. Для дальнейших следственных действий россиянин передан Госполиции.

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