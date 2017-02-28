В минувшее воскресенье сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) при проверке автобуса из Кельна задержали гражданина Латвии (1963 г.р.), который был объявлен в розыск правоохранительными органами Финляндии.

Как отмечают в ГПС, 26 февраля пограничники проводили мероприятия по иммиграционному контролю на дороге в волости Брунавас. В ходе проверки документов один из пассажиров предъявил фальшивую литовскую ID и водительские удостоверения.

Затем он заявил, что является гражданином России и у него есть вид на жительство в Финляндии. Правда, проверка показала, что и этого документа у него нет. Более того, мужчину ищут финские полицейские.

На данный момент задержанный помещен в изолятор временного содержания Госполиции.