Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 5 июля в волости Робежниeку Краславского края были задержаны граждане Латвии, у которых изъяли 120 000 сигарет "Премьер" с акцизными марками Республики Беларусь.

В ГПС пояснили, что задержание проводилось на основании полученной оперативной информации. Мужчин, несших огромные пакеты, заметили в местечке Максимово. Заметив приближение пограничников, они бросились наутек, однако одного из них удалось задержать.

Им оказался 30-летний мужчина, ранее уже попадавшийся на контрабанде. Также известно, что с 2012 года он не задекларировал свое место жительства.

Недалеко от места задержания работники ГПС нашли автомобиль Audi 100, а в нем еще пакеты с сигаретами. По делу начат административный и уголовный процессы, материалы дела для дальнейшего расследования переданы Таможенной полиции.