Пограничники задержали в порту объявленного в розыск юношу

Foto: Shutterstock По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 10 августа в Лиепайском порту при проверке пассажиров, прибывших паромом из Травемюнде (Германия), был задержан гражданин Латвии (1998 г.р.), ранее объявленный в полицейский розыск. Для дальнейших следственных действий задержанный передан сотрудникам Госполиции.

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