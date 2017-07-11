Госполиция продолжает активный поиск пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. На сегодняшний день полиция определила участок в Гробиньском крае площадью примерно 40 квадратных километров, где может находиться мальчик.

Поиски затрудняют леса. Поэтому полиция обращается к тем, у кого есть квадроциклы или другие транспортные средства, приспособленные для передвижения по пересеченной местности. Если у вас есть подобный вид транспорта и вы готовы помочь в поисках, просьба звонить по телефону 29152118.

Примерная территория, де может быть Ваня, определена с учетом его физических сил, а также особенностей рельефа местности. В полиции подчеркивают, что эти расчеты не могут быть точна на 100%, поэтому территория поиска расширена. Кроме того, что в этом возрасте ребенок может вести себя в такой ситуации хаотично.

Во вторник в поисках Вани в Гробиньском крае задействованы военнослужащие Национальных вооруженных сил, сотрудники Госполиции и Лиепайской муниципальной полиции, местные жители, волонтеры bezvests.lv и охотники, хорошо знающие местность.