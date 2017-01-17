Рижский окружной суд 17 января отменил оправдательный приговор по уголовному делу Илмара Пойканса об утечке данных из системы электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД), сообщает LETA.

По словам представителя суда Раймонда Лочмелиса, Пойканса приговорили к 60 часам принудительных работ. Полный текст приговора будет доступен 31 января, после чего его можно будет обжаловать в течение десяти дней.

Как сообщалось, в конце сентября департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) отменил приговор по уголовному делу Пойканса о разглашении данных из системы электронного декларирования СГД в части, по которой он признан виновным и приговорен к 100 часам принудительных работ.

Как сообщила агентству пресс-секретарь ВС Байба Катая, приговор отменен по ч. 2 ст. 200 Уголовного закона — о незаконном получении в пользование экономических и других данных.

Дело направлено на новое рассмотрение. По второй части обвинения по ч. 1 ст. 145 Уголовного закона — о незаконных действиях с данными физических лиц, что нанесло существенный вред, Нео был оправдан. Эта часть приговора оставлена в силе.

ВС пояснил, что в приговоре суда апелляционной инстанции не содержится описания преступного деяния, которое является существенной составной частью судебного постановления.

Рижский окружной суд в прошлом году признал сотрудника Латвийского университета Пойканса виновным по уголовному делу об утечке данных из системы электронного декларирования Службы государственных доходов. Нео был приговорен к 100 часам принудительных работ. Ранее суд первой инстанции оправдал Пойканса, и прокуратура подала по делу протест.

Нео в 2009 году, обнаружив недочеты в системе электронного декларирования, незаконно скачивал из нее данные, содержащие коммерческую тайну, а также декларации должностных лиц с информацией об их доходах.