По словам представителя суда Раймонда Лочмелиса, Пойканса приговорили к 60 часам принудительных работ. Полный текст приговора будет доступен 31 января, после чего его можно будет обжаловать в течение десяти дней.
Как сообщалось, в конце сентября департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) отменил приговор по уголовному делу Пойканса о разглашении данных из системы электронного декларирования СГД в части, по которой он признан виновным и приговорен к 100 часам принудительных работ.
Как сообщила агентству пресс-секретарь ВС Байба Катая, приговор отменен по ч. 2 ст. 200 Уголовного закона — о незаконном получении в пользование экономических и других данных.
Дело направлено на новое рассмотрение. По второй части обвинения по ч. 1 ст. 145 Уголовного закона — о незаконных действиях с данными физических лиц, что нанесло существенный вред, Нео был оправдан. Эта часть приговора оставлена в силе.
ВС пояснил, что в приговоре суда апелляционной инстанции не содержится описания преступного деяния, которое является существенной составной частью судебного постановления.
Рижский окружной суд в прошлом году признал сотрудника Латвийского университета Пойканса виновным по уголовному делу об утечке данных из системы электронного декларирования Службы государственных доходов. Нео был приговорен к 100 часам принудительных работ. Ранее суд первой инстанции оправдал Пойканса, и прокуратура подала по делу протест.
Нео в 2009 году, обнаружив недочеты в системе электронного декларирования, незаконно скачивал из нее данные, содержащие коммерческую тайну, а также декларации должностных лиц с информацией об их доходах.