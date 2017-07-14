Как отмечает портал InfoLiepaja, полицейские отправились по месту жительства ребенка. По разговору с матерью этих детей было ясно, что она находиться в состоянии опьянения: женщина не могла внятно отвечать на вопросы. Во время разговора слышался плач ребенка.
В квартире оказался и нетрезвый отец. В квартире стоял сильный запах алкоголя и сигарет, повсюду валялись бутылки из-под спиртного, разбросана одежда и везде грязь. Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, было принято решение изъять детей из семьи. Ребенок 2016 г.р. был доставлен в центр опеки "Курземе", а девочка 2009 г.р. была доставлена в Лиепайский детский дом.
При проверке родителей, в крови матери был обнаружен алкоголь — 3,89 промилле, у отца — 3,38 промилле. На родителей составлен административный протокол, информация передана в Сиротский суд.