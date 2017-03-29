Лиепайчанину Антону Шнипову, которому прошлым летом в магазине Rimi на ногу упала стеклянная дверь витрины, через суд удалось взыскать компенсацию с предприятия Rimi Latvija. Сумма компенсации заметно меньше, чем требовал мужчина, но, как отмечает "Курземес вардс", он решением доволен.

Напомним, 24 июля прошлого года в магазине Rimi (ул. Яуна Остмала 3/5, Лиепая) Антону, когда он открывал холодильник (витрину), на ногу упала тяжелая стеклянная дверь. Неотложная медицинская помощь доставила мужчину в больницу, где было констатировано, что у него сломан большой палец правой ступни. Ногу загипсовали, несколько недель Антону пришлось передвигаться с помощью костылей.

Администрация предприятия своей вины в ЧП не усмотрела и предложила покупателю подарочную карту в размере 100 евро. Мужчина от нее отказался и решил подать на компанию Rimi Latvija в суд с иском о возмещении морального ущерба в размере 3500 евро.

Шнипов пояснил, что к этому его побудил не столько размер компенсации, а уклонение магазина от ответственности. И в суде представитель магазина Rimi вину не признавал, указывая, что произошедшее можно классифицировать как несчастный случай, или двери витрины упали покупателю на ногу "по стечению обстоятельств".

Однако суд решил, что иск Шнипова следует частично удовлетворить — c Rimi Latvija взыскать компенсацию в размере 200 евро. Приговор суда в течение 20 дней можно обжаловать.