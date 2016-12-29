На прошлой неделе в Огре автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу. На место ДТП незамедлительно прибыл экипаж дорожной полиции.

"Дорожники" подбежали к лежащему на дороге ребенку. Один из них снял свою куртку и подложил мальчику под голову, а потом приподнял его, чтобы тот не мерз. К этому моменту на место ДТП прибыли сотрудники Огрской муниципальной полиции, которые также стали оказывать помощи пострадавшему. Один из полицейских стал успокаивать ребенка, разговаривать с ним, чтобы отвлечь до приезда медиков.

"В такие моменты пострадавшему все равно кто рядом - ребенок или взрослый. Главное, чтобы кто-то был рядом, очень важно чувствовать заботу, - говорит работник дорожной полиции. - В этом случае сотрудник муниципальной полиции действовал очень правильно, разговаривая с ребенком. Удивление вызвало то, что не остался в стороне и случайный прохожий. Увидев, что случилось, он тут же предложил свою помощь, а также пообещал найти телефона мамы мальчика, чтобы сообщить ей о случившемся как можно быстрее. В такие минуты важна помощь любого!"

В полиции призывают не быть равнодушными и всегда помогать тем, кто попал в беду.