Патрулируя район улицы Альфреда Калниня, сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции заметили трех дерущихся мужчин.

Чтобы разнять драку, полицейским пришлось использовать газовый баллончик. Так как у всех участников драки было разбито лицо, на место вызвали "скорую".

Один из мужчин рассказал, что они с другом вышли из бара. К ним подошел незнакомый мужчина, начал толкаться, а потом прыснул в глаза перечный газ. У друзей были претензии к пьяному зачинщику драки и они выразили желание написать заявление в полицию.

Подозреваемый был задержан и доставлен в Государственную полицию для выяснения обстоятельств случившегося.