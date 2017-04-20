Полицейские помогли роженице с супругом оперативно добраться до роддома

Foto: Shutterstock По сообщению пресс-центра Рижской муниципальной полиции (РМП), в ночь на 16 апреля к сотрудникам Зиемельского управления РМП, автомобиль которых стоял перед красным сигналом светофора, подбежал встревоженный мужчина и сообщил, что у его жены начинаются роды. Как отмечают в РМП, полицейские помогли паре оперативно добраться до Рижского роддома.

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