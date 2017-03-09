В течение последнего месяца работники туристического отдела Рижской муниципальной полиции активно работали в таксомоторной сфере. Стражи порядка совершили 50 контрольных поездок на такси разных фирм, чтобы проверить, насколько честно и законно работают водители.

Такси заказывали на стоянках, за их пределами, используя различные средства связи, в том числе мобильные аппликации.

Вывод неутешителен, сообщили в полиции. Только в 9 из 50 поездок не были констатированы нарушения. Чаще всего таксисты не выбивали чеки (35 случаев). В четырёх случаях в машине не было всего необходимого оборудования, в трех - не была обеспечена возможность безналичных расчетов с помощью банковской карты. В двух случаях клиенту назвали неправильную стоимость поездки. Помимо этого были и другие мелкие нарушения. В общей сложности 41 таксист совершил 51 нарушение.

В отдельных случаях стражи порядка составили административные протоколы, в свою очередь, часть информации передана в Службу госдоходов и другие правоохранительные органы.