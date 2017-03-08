По сообщению пресс-центра Генпрокуратуры, 6 февраля вступил в силу приговор Рижского окружного суда сотруднику Госполиции, который необоснованно и без причины избил заключенного стеком.

Апелляционный суд счел, что работник органов правопорядка превысил должностные полномочия и назначил ему в виде наказания 250 часов принудительных работ. Также полицейского на два года лишили права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, если их деятельность связана с принятием решений, контролем, надзором, расследованием и наказанием.

Как напоминают в прокуратуре, в 2013 году полицейский, исполняя свои служебные полномочия в одном из судов Риги и наблюдая за конвоируемым, доставленным на судебное заседание, превысил должностные полномочия и ударил его стеком, а также ногами.

Суд первой инстанции в мае 2016 года оправдал полицейского, однако решение суда Латгальского предместия Риги было опротестовано.