К обоим подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Уголовное дело возбуждено в связи с незаконной охотой, которую осуществляла группа лиц по первоначальной договоренности. За такое преступление может грозить тюремное заключение на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.
Полицейский задержан за незаконную охоту
Foto: F64
Бюро внутренней безопасности на прошлой неделе задержало должностное лицо Госполиции и одно частное лицо. Причиной задержания, возможно, стала незаконная охота.
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