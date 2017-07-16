Бюро внутренней безопасности на прошлой неделе задержало должностное лицо Госполиции и одно частное лицо. Причиной задержания, возможно, стала незаконная охота.

К обоим подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Уголовное дело возбуждено в связи с незаконной охотой, которую осуществляла группа лиц по первоначальной договоренности. За такое преступление может грозить тюремное заключение на срок до двух лет, принудительные работы или денежный штраф.