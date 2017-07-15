В ночь на 14 июля Лиепайская муниципальная полиция получила вызов на ул. Айстерес, где в квартире многоэтажного дома раздается громкий шум. Явившись по указанному адресу, сотрудники услышали, что за дверью происходит конфликт, и громко плачет ребенок.

Как отмечает новостной портал InfoLiepaja, зайдя в квартиру, полиция обнаружила, что двое взрослых находятся в состоянии алкогольного опьянения, и там же находятся дети — 2008, 2015, и 2017 г.р. На место происшествия были вызваны работники Отдела ЛМП по делам несовершеннолетних.

Пока их ждали, мужчина стал вести себя агрессивно, а женщина продолжила употреблять спиртное. В связи с тем, что родители не были способны позаботиться о детях, их было решено доставить в приют. Мужчина схватил самого маленького ребенка, стал его сжимать и не отдавал сотрудникам. Малыша у мужчины отобрали, чтобы он не нанес ему травмы, а на самого дебошира надели наручники.

Самых маленьких — 2015 и 2017 г.р. доставили в центр опеки "Курземе", а ребенок 2008 г.р. был отправлен в Лиепайский детский дом. При проверке родителей у матери обнаружено алкогольное опьянение -2,77 промилле, у отца — 1,18. На родителей составлен административный протокол, информация передана в Сиротский суд, сообщается на официальной странице Лиепайской полиции самоуправления.