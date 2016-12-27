Полиция ищет свидетелей ДТП в центре Риги

Foto: stock.xchng Госполиция ищет свидетелей аварии, которая произошла 15 декабря, около 18.00 на перекрестке улиц Лачплеша и Гоголя: в это время Renault Traffic совершил наезд на женщину, которую с места происшествия доставили в больницу. Информацию об аварии полиция просит сообщать по телефонам: 67086976, 26653627 или 110.

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