Сотрудники Бюро криминальной полиции Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП) задержали в марте несколько лиц, подозреваемых в незаконном обороте, хранении и реализации наркотических веществ.

В частности, 30 марта в краю Ауцес по подозрению в хранении наркотиков задержали двух мужчин, у которых изъяли 50 граммов марихуаны, а также три куста конопли.

Кроме того 21 марта в Елгаве задержали еще одного подозреваемого, у которого нашли 50 граммов марихуаны. Днем ранее в Елгаве, во время обыска в одной из квартир обнаружили три упаковки марихуаны и электронные весы для расфасовки "травки".

Как отмечают в пресс-центре ЗРУП, 8 марта в Елгаве был задержан мужчина, у котoрого изъяли 10 граммов марихуаны, а также саженцы и семена конопли, а 17 марта стражи порядка задержали лиц, хранивших 3 грамма амфетамина.

По фактам всех ЧП начаты уголовные процессы.