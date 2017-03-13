Стационарные радары в целом зафиксировали 97 257 нарушений. В 73% случаев скоростной режим был превышен на 20 и менее км/час, в 23% — до 30 км/час. Передвижные фоторадары зафиксировали 31 254 нарушителя. В 47% случаев превышение — до 20 км/час, в 39% — до 30 км/час.

Госполиция также сообщает о "рекордах скорости". Так, водитель автомашины Mercedes Benz E350 вместо дозволенных 50 км/час мчался со скоростью в 148 км/ час. Еще один характерный пример: водитель BMW X5 M50D ехал со скоростью в 189 км/час при разрешенных 70 км/час.Такое же превышение скорости было зафиксировано у автомобилей BMW X5 M50D, BMW M6, Mercedes Benz E220 и Volvo V60.

С превышением в 90 км/час (194 км/час) ехал водитель на Porsche Panamera. Его примеру также следовали владельцы Ferrari 360 Modena, SAAB, Mitsubishi Galant и BMW.

В целом же среди особых любителей быстрой езды выделяются водители BMW 730, Audi 80 Avant и BMW 330.