Государственная полиция при помощи нетрафарированных автомобилей в период с 22 июня по 6 августа выявила 8073 нарушения правил дорожного движения.

С 22 июня полиция ведет отдельную базу данных о нарушениях, выявленных при помощи нетрафарированных автомашин.

Как отметил заместитель начальника бюро по надзору и координации Госполиции Андрис Лоцс, новые нетрафарированные автомобили уже внесли вклад в обеспечение безопасности движения, но более точные выводы можно будет сделать только через полгода или год, когда будет известна статистка аварий и нарушений.

Как сообщалось, в мае полиция получила 40 новых нетрафарированных внедорожников "Субару" и автомашин "Шкода", которые пополнили автопарк полиции во всех регионах.