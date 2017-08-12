С 22 июня полиция ведет отдельную базу данных о нарушениях, выявленных при помощи нетрафарированных автомашин.
Как отметил заместитель начальника бюро по надзору и координации Госполиции Андрис Лоцс, новые нетрафарированные автомобили уже внесли вклад в обеспечение безопасности движения, но более точные выводы можно будет сделать только через полгода или год, когда будет известна статистка аварий и нарушений.
Как сообщалось, в мае полиция получила 40 новых нетрафарированных внедорожников "Субару" и автомашин "Шкода", которые пополнили автопарк полиции во всех регионах.