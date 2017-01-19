Сотрудники Зиемельского участка Рижского регионального управления полиции (РРУП) 17 января предотвратили в Вецмилгрависе работу "точки", на которой торговали нелегальными алкоголем и сигаретами.

Как отмечают в РРУП, задержание проводилось на основании оперативной информации. Подозреваемых 1961 и 1972 г.р. застали в тот момент, когда они перегружали товар из одной машины в другую. В обоих автомобилях обнаружено: 25 000 сигарет без акцизных марок, 12 000 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь, 1 280 литров жидкости с характерным запахом алкоголя.

Известно, что задержанные ранее попадали в поле зрения органов правопорядка за незаконный оборот акцизных товаров. Следствие продолжается.