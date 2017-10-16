Полиция нашла велосипед и просит отозваться законных владельцев

Foto: Policija Елгавский участок полиции просит отозваться владельцев велосипеда, изображенного на фото. По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, велосипед нашли 15 октября в Елгаве, на ул. Салнас. Владельцев просят звонить по телефонам: 63004200, 63004202, 63004216 или обращаться в участок полиции на ул. Петера,5 , кабинет номер 16 (Елгава).

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