Пранализировав ситуацию с преступностью в Риге, газета Latvijas Avize заключила, что статистически больше всего преступлений совершается в зоне ответственности Кенгарагского полицейского участка, а по количеству преступлений на количество жителей самая активная в криминальная среда — территории Центрального и Латгальского участков, а также участка "Браса". При этом Рига была и остается одной из самых безопасных столиц Европы.

Как отмечает издание, на территории этих перечисленных участков уровень преступности намного выше среднего по Риге (одно преступление на 63,2 жителя по данным за 10 месяцев 2016 года). Сравнительно спокойно могут чувствовать себя рижане, живущие на территории Земгальского полицейского участка, где этот показатель составляет одно преступление на 100 жителей.



Самая большая проблема, ухудшающая общую картину с преступностью, это употребление и распространение наркотиков, признает начальник криминальной полиции Кенгарагского участка Эгил Лусис.



Что же касается остальной статистики, то по количеству совершенных убийств лидирует территория, которую контролирует Курземский участок полиции — за год там было убито семь человек. Кстати, здесь же в минувшем году было больше всего случаев нанесения телесных повреждений — 44 пострадавших. За ним следует территория Земгалського участка — 4 убийства, еще 3 убийства за минувший год было совершено на территории Зиемельского участка полиции. Еще по одному убийству зафиксировано на территории участка полиции "Тейка" и "Кенгарагс".



Тяжкие телесные повреждения также часто фиксировались в 2016 году на территории Латгальского участка полиции — 27 случаев, Зиемельского участка и участка "Тейка" — по 23 эпизода, а также участка "Браса"- 22.



Как гласит статистика, в минувшем году на территории Риги было совершено 20 изнасилований: из них больше всего — 4 — на территории Зиемельского участка полиции, еще по 3 — на территории Земгальского и Зиемельского участков полиции, а также участка полиции "Кенгарагс", по 2 — на территории Латгальского участка, Курземского участка и участка "Браса", еще 1 — на территории участка "Центр".

Чаще всего рижане и гости столицы могут стать жертвами ограбления на территории Латгальского участка полиции — 60 случаев за прошлый год, за ним следует территория участка "Кенграгс" — 55 случаев, Курземского участка — 48, участка "Центр" — 39 и участка "Тейка" — 36.

Кражи — самый распространенный вид преступлений на территории Риги, но чаще всего воры действуют на территории участка "Кенгарагс" — 526 краж за год. На втором месте — территория Латгальского участка — 494 кражи, на третьем — территория Курземского участка — 470 эпизодов.

В целом в 2016 году на территории участка полиции "Кенграгс" было совершено 1505 преступлений, на территории участка "Тейка" — 1473, на территории Латгальского участка — 1375, территории Курземского участка — 1242, территории Земгальского участка — 1080, территории Зиемельского участка — 1067, участка "Центр" — 965, а замыкает этот рейтинг территория участка полиции "Браса" — 773 преступления.