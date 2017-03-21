По наблюдениям Госполиции, подростки все чаще совершают киберпреступления и зачастую главной причиной является желание поиграть в компьютерные игры. Об этом во вторник на заседании парламентской комиссии по правам человека и общественным делам рассказал начальник третьего отдела управления по предотвращению экономических преступлений Госполиции Дмитрий Хоменко.

По его словам, большая часть совершенных латвийскими хакерами преступлений в прошлом году раскрыта.

"Больше всего киберпреступников в возрасте 15-18 лет и проживающих в регионах. Очевидно, у них больше времени, которое они могут проводить за компьютером, и меньше альтернатив, чем себя занять. Они хотят играть в компьютерные игры, например, "Counter-Strike", для чего им требуются электронные деньги. Поэтому они начинают думать, как заработать деньги, а в интернете полно самоучителей о том, совершить кибернападение", — поясняет Хоменко.

Он рассказал, что трое подростков при помощи одной социальной сети получили доступ к данным 17 000 клиентов, которые использовали, чтобы сымитировать посещение онлайн-казино, за каждое посещение платившее администратору деньги.

В другом случае подросток создал свой виртуальный пункт доступа к беспроводной сети. У одной потерпевшей был телефон старой модели и когда он подключился к этому пункту, киберпреступник получил информацию и потребовал выкуп за разблокировку счета.