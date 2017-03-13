С начала этого года полиция получила 20 заявлений об участии подростков в опасных играх, в пяти случаях дети причинили себе незначительные телесные повреждения, преимущественно поранив руки, сообщил в понедельник журналистам руководитель Управления превенции Госполиции Андис Ринкевиц.

Кроме того, в минувшую пятницу полиция получила информацию о падении из окна на третьем этаже девочки 2005 г.р. Для выяснения обстоятельств возбуждено уголовное дело. Ведется работа с пострадавшей и свидетелями.

Полиция не связывает упомянутые случаи с прямым влиянием призывающих к суициду игр наподобие распространенной в России игры "Синий кит", но в то же время отмечает, что на волне ажиотажа вокруг этих игр подростки воспроизводят некоторые их элементы.

Как подчеркнул Ринкевиц, ни в одном из 20 случаев не констатировано наличия преступной группировки, целью которой было бы добиться, чтобы подростки в результате этих игр причиняли себе телесные повреждения. Но, как еще ранее сообщала полиция, подростки в соцсетях распространяют призывы друг к другу осуществлять такие действия.

Ринкевиц призвал взрослых в случае возникновения подозрений в участии детей в каких-то массовых переписках с призывами к каким-либо действиям обращаться в полицию или в Государственную инспекцию по защите прав детей.

Как сообщалось, в этом году центр безопасного интернета "Net-Safe Latvia" получил десятки звонков и электронных писем от обеспокоенных родителей и учителей в связи с быстро распространяющейся в Латвии через социальные сети игрой "Синий кит". Эту игру еще называют "игрой в смерть". Она призывает подростков и молодых людей калечить свое тело, делиться фотографиями и видео, на которых отображены эти деструктивные действия.

В настоящее время игра распространяется особенно стремительно: в молодежной среде считается, что порезать себе руки или причинить себе иную физическую боль — это "стильно и смело".