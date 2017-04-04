Пару лет назад прекратил свое существование отель Club 1934, расположенный в Огре на ул. Икшкилес. С тех пор здание приходит в негодность и представляет опасность для здоровья и жизни окружающих. В народе это здание прозвали "Дом с призраками", а полиция призвала детей и подростков воздержаться от его посещения.

Как отмечает Ogrenet cо ссылкой на начальника Муниципальной полиции Огре Угиса Улманиса, полиция регулярно получает вызовы по данному адресу: в заброшенном здании постоянно собираются то школьники, то пенсионеры. Больше всего "Дом с призраками" привлекает детей в возрасте 10 — 12 лет.

"Доступ на объект свободен, поэтому дети и молодежь массово ходят в эту многоэтажку. Информация о нем быстро распространяется. Молодежь даже стала снимать о нем небольшие фильмы с указателями, маршрутами и призывами играть здесь в разные игры. Родители не контролируют детей в свободное время. Однажды наши сотрудники вывели из заброшенного здания маленьких детей. После этого их родителей вызвали на беседу", — сказал Улманис.

Наибольшую опасность для детей представляют шахты лифта, а также отсутствие окон на верхних этажах девятиэтажки.Начальник муниципальной полиции призвал также учителей провести с учениками беседы на тему опасностей и рисков, которые таит в себе заброшенный дом.

Известно, что отель выставлен на аукцион. Возможно, новый владелец приведет многоэтажку в порядок.