Госполиция просит оказать помощь в поисках пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина. В субботу, примерно в 8:30 мальчик вышел из дома на ул. Павилостас и не вернулся. Вызваться добровольцем на поиски или сообщить информацию о его возможном местонахождении можно, позвонив по номеру 110.

На данный момент правоохранительным органам известно, что похожего на Ивана мальчика один из местных жителей видел примерно в 10 часов утра субботы на автобусной остановке. Возможно, он находится в центре Лиепаи. Полиция просит неравнодушных жителей обратить особое внимание на игровые площадки, магазины и любые другие места, которые любят дети.

Рост Ивана — 128 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые. Мальчик был одет в зеленую или оранжевую футболку с надписью, синюю вязаную курточку на молнии и синие спортивные штаны. На ногах — пестрые носки и бежевые сандалии. Мальчик говорит по-русски.