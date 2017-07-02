На данный момент правоохранительным органам известно, что похожего на Ивана мальчика один из местных жителей видел примерно в 10 часов утра субботы на автобусной остановке. Возможно, он находится в центре Лиепаи. Полиция просит неравнодушных жителей обратить особое внимание на игровые площадки, магазины и любые другие места, которые любят дети.
Рост Ивана — 128 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые. Мальчик был одет в зеленую или оранжевую футболку с надписью, синюю вязаную курточку на молнии и синие спортивные штаны. На ногах — пестрые носки и бежевые сандалии. Мальчик говорит по-русски.