Полиция просит опознать мужчину и установить его местонахождение

Foto: Policija Земгальское региональное управление полиции (Баусский участок) устанавливает личность мужчины, изображенного на фотографии, а также его местонахождение. Информацию просьба сообщать по телефонам: 63902100 или 27842751.

Foto: Policija



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