Полиция просит опознать мужчину и установить его местонахождение

Земгальское региональное управление полиции (Баусский участок) устанавливает личность мужчины, изображенного на фотографии, а также его местонахождение.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 63902100 или 27842751.
Foto: Policija
1ПОДЕЛИЛИСЬ
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.