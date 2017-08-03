Управление Латгальского региона Госполиции просит помощи у жителей Даугавпилса для опознания мужчины, который 2 августа на квадроцикле скрылся от стражей правопорядка.

По информации представителя Госполиции Ксении Беловой, вечером 2 августа внимание патруля полиции в Даугавпилсе привлек один квадроцикл, водитель и пассажир которого ехали без защитных шлемов. К тому же, транспортное средство двигалось без включенных фар ближнего света.

Полицейские потребовали водителя транспортного средства остановиться для выполнения проверки, но тот не подчинился требовани и, увеличив скорость, скрылся. Включив "мигалку" и сирену, полицейская машина бросилась в погоню. По громкой связи несколько раз водителю квадроцикла предлагалось остановиться, но тот на предупреждения не реагировал. Уходя от патруля, квадроцикл подвергал опасности как других участников дорожного движения, так и пешеходов, отмечается в отчете полиции. На одном из перекрестков квадроцикл свернул на улицу, где автомобилю уже было трудно проехать, и скрылся от полиции.

Позже, продолжая патрулирование, полицейские недалеко от места событий увидели брошенный квадроцикл. Теперь транспортное средство находится на полицейской стоянке. По факту нарушения составлен административный протокол.

Полиция просит отозваться всех, кто может опознать на видео мужчину на квадроцикле, и связаться по телефонам 65403302 и 110, или обратиться в ближайший участок полиции.