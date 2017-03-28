Полиция просит опознать подозреваемого в крупной краже

Foto: PantherMedia/Scanpix Управление Криминальной полиции Рижского регионального управления полиции разыскивают мужчину, изображенного на видео. Этот человек подозревается в краже в крупных размерах. Если вы опознали этого человека и знаете, где в настоящее время он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 67208129, 67208168 или 110.

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