Полиция просит опознать подозреваемого в преступлении

Foto: Policija Участок полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции разыскивают мужчину, изображенного на фото. Как отмечают в РРУП, этот человек подозревается в краже из магазина на ул. Тербатес. Кража была совершена 18 ноября текущего года. Информацию о данном человеке полиция просит сообщать по телефонам: 67086200 или 110.

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