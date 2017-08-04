Полиция просит помощи в поиске европейских преступников

Международные европейские правоохранительные ведомства просят помощи общественности в поиске разыскиваемых преступников: среди наиболее разыскиваемых в Европе есть и жители Латвии.

С конца января 2016 года, когда был опубликован список наиболее разыскиваемых в Европе лиц, уже задержаны 36 подозреваемых. Из них минимум 10 человек были задержаны только благодаря сообщениям граждан и предоставленной полезной информации, и благодаря вниманию СМИ к преданию гласности кампании Most Wanted.

Четверо беглецов сдались сами, после того, как их фамилии появились в этом списке.

Европол включил в список трех граждан Латвии: Александра Козулева, Дмитрия Тыщенко и Вячеслава Макаржецкиса.

Согласно информации Европола, Тыщенко (1982 г.р.) подозревается в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ. Сообщается, что 28 марта 2013 года Дмитрий Тыщенко в составе группы и по предварительному сговору получил 238, 35 гр. психотропного вещества — метамфетамина — с целью его дальнейшего распространения и реализации. Психотропное вещество было изъято во время полицейской операции в Риге, на ул. Аугстрозес, 2.

Второй разыскиваемый латвиец — Вячеслав Макаржецкис (1987 г.р.), который входил в состав организованной преступной группы, которая, действуя согласно заранее разработаннному плану, в течение 2013 года неоднократно приобретала и скрытно перевозила в больших количествах метамфетамин. В результате проведенной полицией операции метафетамин был изъят, однако самому Макаржецкису удалось скрыться.

Foto: Valsts policija

Третий подозреваемый — Александр Козулев (1975 г.р.). В период с 9 августа по 2 октября 2003 года, действуя вместе с сообщниками в составе преступной группы, Козулев совершил несколько вооруженных налетов на квартиры. У преступников на лицах были маски. В результате нападений пострадали пять человек, у которых преступники похитили деньги, драгоценности и личные вещи.

Foto: Foto: Europol

Еще один латвиец, ранее включенный в список Европола — Михаил Кораблев (1975 г.р.) — был задержан в прошлом году. Он подозревается в серии групповых вооруженных нападений на дальнобойщиков на центральных автомагистралях Латвии. Нападения были совершены 21 апреля, 8 июня, 10 и 21 июня 2004 года. Все преступления совершались в ночное время. Общий ущерб, причиненный Кораблевым и его подельниками, составил 149 440 евро

В списке наиболее разыскиваемых в Европе лиц фигурируют более 60 нарушителей закона, это осужденные или подозреваемые, совершившие особо тяжкие преступления — убийцы, террористы, похитители людей, торговцы наркотиками.