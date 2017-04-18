На этой неделе Госполиция уделяет усиленное внимание нарушителям скоростного режима. В среду, 19 апреля, в большинстве стран ЕС пройдет 24-часовой марафон контроля за скоростью на дорогах.

Проверка на всех европейских дорогах начнется одновременно в 06.00. Превышение скорости — одна из наиболее частых причин ДТП, и полиция намерена привлечь к этой проблеме внимание общества. С приближением лета участники дорожного движения нередко становятся более легкомысленными, что подтверждается исследованием полиции о тяжелых дорожно-транспортных происшествиях.

Такой марафон, во время которого максимально задействованы ресурсы Госполиции, проводится в Латвии третий год. В прошлом году во время марафона было составлено 2 116 протоколов об административных нарушениях, 709 из которых — за превышение скорости.