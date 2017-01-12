Сотрудники Госполиции на этой неделе провели профилактические рейды в Каугури и на территории Чиекуркалнского рынка с целью предотвращения уличной преступности и борьбы с нелегальном оборотом акцизных товаров.

В ходе рейда, который провели работники Полиции порядка Юрмальского участка, были проверены десятки граждан, на пятерых из которых составили протоколы за распитие алкоголя в общественных местах и нахождение на территoрии Латвии без документов, удостоверяющих личность.

Как отмечают в пресс-центре Рижского регионального управления полиции, также задержан 46-летний мужчина, у которого обнаружили две бутылки нелегального алкоголя.

В свою очередь во время рейда на Чиекуркалнском рынке сотрудники участка полиции "Браса" составили два протокола за нелегальное хранение алкоголя.