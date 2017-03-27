Полиция раскрыла подпольное производство суррогатного алкоголя

В ходе объемного следствия Мадонская полиция прекратила деятельность преступной группировки, специализирующейся на нелегальном обороте акцизных товаров. В рамках расследования полицейские раскрыли подпольное производство алкоголя под Даугавпилсом, изъяли в Видземе и Латгале 120 000 сигарет, 329 литров спиртных напитков, а также конфисковали более 18 000 евро наличными.

Следствие было начато в октябре 2016 года когда во время санкционированного обыска полиция нашла и изъяла у 45-летнего гражданина Латвии 34 540 сигарет без латвийских акцизных марок. Спустя два месяца этот же мужчина вновь попал в поле зрения органов правопорядка: в Цесвайне у него нашли 30 980 сигарет, 1,4 литра нелегального алкоголя и 8 100 евро наличностью.

В ходе расследования работники полиции установили лиц, у которых приобретался нелегальный товар. В феврале 2017 года в Цесвайне был проведен санкционированный обыск, в ходе которого у мужчины 1973 г.р. изъяли 2000 сигарет и 25 литров алкоголя неизвестного происхождения.

Чуть позже следователи вышли еще на одного подозреваемого в незаконном обороте алкоголя и сигарет: в марте в Мадоне был задержан мужчина 1970 г.р., который перевозил в принадлежащем ему автомобиле VW 70 литров алкоголя и 12 000 различных сигарет без сопроводительных документов. Во время обыска в его доме конфисковали еще 2 340 сигарет.

По данным Госполиции, следствие также установило, что 47-летнему подозреваемому принадлежит подпольное производство алкоголя под Даугавпилсом. В ходе обыска там изъяли 40 800 сигарет, 222 литра алкоголя, а также оборудование для расфасовки алкоголя и акцизные марки РФ. Кроме того стражи порядка нашли у мужчины 10 150 евро наличными.

Следствие по делу продолжается. В настоящее время к подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.